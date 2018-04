Tradição e música em Ribeirão

Miriam Gimenes



28/04/2018



Celebrar e agradecer. Este é o tom da 82ª edição da Festa de Nossa Senhora do Pilar, que tem início hoje, em Ribeirão Pires. Na programação, que ocorrerá até dia 1º no entorno da Capela dedicada à santa (Avenida Santa Clara), promovido pela Paróquia da Santa Luzia e a Prefeitura, haverá manifestações religiosas e shows musicais.

Hoje se apresenta, a partir das 17h, o cantor Val Machado, que será seguido pela cantora Thainá Cardoso e uma missa. Eles ‘abrirão as portas’ para a cantora Paula Fernandes, que sobe ao palco às 21h. Para ela, é uma honra participar deste evento. “Tenho muita fé, acredito em Deus, e acima de qualquer coisa, respeito todas as religiões. Acho muito importante termos algo em que podemos nos apoiar e tirar forças”, conta ao Diário.

No repertório, adianta, terá faixas do DVD Amanhecer Ao Vivo, com músicas como Depende da Gente, Piração, além dos sucessos Pássaro de Fogo, Pra Você e o single mais recente, Traidor. “A ideia (do show) é mostrar as características de cada momento, passar a noite, madrugada e amanhecer de forma conceitual. Cada bloco tem sua característica específica e tudo vai se alinhando de acordo com o momento, usando técnicas de luz, trabalhando cada transição com os arranjos, por exemplo, a noite tem seu charme, a madrugada tem um tom mais intimista e o amanhecer traz as cores do dia, jogando o clima lá para cima”, promete.

Um dos expoentes do ‘feminejo’ brasileiro, ela se diz satisfeita com sua trajetória e de ter contribuído para o papel da mulher neste gênero. “Sinto muito orgulho deste momento em que estamos vivendo, de ser parte e ter contribuído para isso. Acho incrível que a cada dia nós estamos ganhando mais espaço. Temos muitas mulheres talentosas e queridas na música sertaneja, esse reconhecimento me deixa bem feliz.”

Amanhã será realizada a tradicional cavalgada, com concentração no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193), que tem como destino a Capela do Pilar. A partir das 17h, começa o show da dupla sertaneja João Ramalho & Uliam, seguidos por Leon Félix, às 18h, e, encerrando o dia, Eric Russi, a partir das 21h.

Já no dia 1º de maio, às 10h, terá missa do Dia do Trabalho, na Capela. E, às 14h, será realizada a Caminhada Mariana, com partida do trevo da Estrada Santa Clara e chegada na Capela do Pilar. Em seguida, acontece a Missa Campal, no entorno da Capela. A festa terá também, às 18h, show da cantora católica Olívia Ferreira e, para encerrar a festa, a dupla sertaneja Allan e Maicon, às 21h.