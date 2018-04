‘Um Rei Sem Majestade’ explora elementos que precisam estar juntos

Tauana Marin



29/04/2018 | 07:07



Um livro repleto de rimas capaz de mostrar que, por meio de versos simples, certas coisas só têm sentido junto de outras. A união de certos elementos e personagens é especial demais para ser deixada de lado. Essa é a proposta de Um Rei Sem Majestade (Rocco Pequenos Leitores, 32 páginas, R$ 49,90, em média), com texto de Adriana Lisboa.

Natureza, pessoas, objetos, sentimentos e sensações conectam-se para que possam existir de verdade. Toda a publicação faz relação com as coisas simples da vida em seu recheio.

As ilustrações assinadas por Lúcia Brandão são essenciais para que o projeto ganhe forma, inclusive ajudando os leitores a perceberem melhor a musicalidade dos versos. “Um rei sem majestade/É meia maçã sem a outra metade/É domingo sem feira/quintal sem mangueira/Goiabeira sem quintal”, diz um trecho escrito dentro de gigante maça.

Em outro momento, garota andando de bicicleta passa por colorida árvore no meio da cidade. “Livro sem leitor é cristal sem brilho/Vela acesa sem chama/É rua sem gato e sem botequim/Bicicleta sem selim, fim de tarde/Sem cheiro de jasmim”, complementa o texto idealizado pela escritora e poetisa. Uma boa experiência é ler os versos em voz alta, para sentir os sons de cada verso e tentar estar mais próximo possível do divertido universo literário proposto ao público de todas as idades.