Por que as pessoas morrem?

Tauana Marin



29/04/2018 | 07:05



As pessoas são seres vivos, assim como plantas e outros animais, e seu ciclo não é eterno, com todos morrendo algum dia. Isso ocorre porque somos formados por células, estruturas microscópicas presentes nos organismos vivos que desempenham diversas funções no nosso corpo, mas sempre trabalhando em conjunto para que o sistema todo funcione. Com o passar do tempo, elas ficam desgastadas e envelhecem. Ou seja, perdem a capacidade em manter o organismo funcionando, o que gera a morte natural, que acontece por conta de velhice. Também se pode morrer devido a fatores externos, como acidentes diversos ou ferimentos graves sem cura.

Na morte por velhice, a explicação é que as estruturas celulares têm vida útil. Alguns tipos de células se multiplicam e são continuamente produzidas por certos órgãos, além de conseguirem regenerar tecidos. Porém, outros tipos dessa pequena estrutura não possuem essa mesma capacidade, a exemplo dos neurônios (presentes no sistema nervoso e responsáveis por processar informações e estímulos da cabeça aos pés). Com o tempo, o organismo dá sinais de que há algo de errado, representado pelo aparecimento de doenças. Existem casos bem sérios onde nem mesmo o tratamento médico é capaz de curar a complicação de saúde.

A verdade é que o corpo se parece com uma grande máquina. A diferença é que nem sempre é possível trocar ‘peças’ para que exista sempre. O avanço da medicina torna real a chance da realização de transplantes, método no qual uma pessoa que já morreu ‘doa’ órgão ainda saudável para quem está doente, como é o caso do coração (músculo forte o bastante para bater em outra pessoa por 100 anos ou mais).

Não podemos prever o que vai acontecer no futuro, mas sabe-se que o estilo de vida de cada um reflete em sua saúde, fato determinante para alongarmos nossa existência.

Pergunta de Débora Nunes de Souza Faria, 9 anos, de São Bernardo.

Consultoria de Yuri de Abreu, médico e coordenador da comissão de cuidados paliativos do Hospital Estadual Mário Covas, de Santo André.