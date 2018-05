Cirque International Festival of Brazil Contest promete grandes sucessos na capital

Celebrar

Em comemoração ao mês voltado para a Saúde, o Sindimed (Sindicato dos Médicos) do Grande ABC, promoveu encontro com os profissionais associados ao grupo, em espaço de Santo André. A atividade também foi oportunidade para o presidente, José Roberto Murisset – assumiu gestão interina desde janeiro, e agora segue oficialmente até junho de 2019 –, apresentar seus projetos e próximas atividades.

Juntos

Para arrecadar recursos ao abrigo de idosos de São Caetano Grupo Luz, o Polo Design Center, por meio do programa Atraídos Pelo Bem, promove, hoje, Noite da Pizza Beneficente, em Santo André. “Essa ação de transformação social já mudou a vida de mais de 5.000 famílias no Grande ABC”, explica o coordenador do projeto, Roberto Babler.

Na rede

Analista de segurança da informação, Roberto Henrique comanda conversa amanhã, na plenária Internet Insegura das Coisas, no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, em São Bernardo. “A rapidez proposta faz com que muitos aspectos sejam ignorados por negligência ou desconhecimento”, comenta.

Profissionalizante

Inscrições para as oficinas do CAV (Centro de Audiovisual), em São Bernardo, estão abertas. Interessados em participar de aulas de cinema, animação e televisão terão até sábado para se alistar nas atividades gratuitas. Ao todo, estão disponíveis 172 vagas.