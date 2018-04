Favorita em Istambul, Wozniacki abandona nas quartas de final por lesão

27/04/2018 | 15:15



Principal candidata ao título em Istambul, a tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki abandonou a competição turca nesta sexta-feira por conta de lesão. A atual número dois do mundo sentiu dores abdominais ao longo da partida contra a francesa Pauline Parmentier e desistiu antes do início do terceiro set.

Parmentier, 122ª do ranking, havia acabado de vencer o segundo set por 6/3. A primeira parcial ficara com a dinamarquesa por 6/4. A campeã do Aberto da Austrália chegou a receber atendimento médico em quadra na segunda parcial antes de decidir pelo abandono após vencer duas partidas no saibro turco.

Em grande fase no circuito, Wozniacki disputava em Istambul sua primeira competição no saibro nesta temporada. Na semifinal, Parmentier vai encarar a vencedora do duelo entre a croata Donna Vekic e a romena Irina-Camelia Begu, que ainda se enfrentam nesta sexta.

A outra semifinal em Istambul terá a grega Maria Sakkari e a eslovena Polona Hercog. A tenista da Grécia avançou ao superar a holandesa Arantxa Rus por 6/3 e 7/6 (8/6), enquanto Hercog bateu a veterana Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 1/6 e 7/5.

Com a queda de Kuznetsova, segunda pré-classificada da chave turca, a competição em Istambul perdeu suas duas principais cabeças de chave.