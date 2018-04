Americano perde processo contra bar que o expulsou por apoiar Donald Trump

27/04/2018 | 14:54



Um bar de Nova York ganhou um processo nesta semana contra um partidário de Donald Trump após expulsá-lo porque usava um boné com o slogan da campanha do então candidato republicano ''Make America Great Again''.

O caso ocorreu em janeiro deste ano, quando o contador Greg Piatek foi ao bar The Happiest Hour com alguns amigos. Segundo Piatek, os funcionários do local disseram que ele e seus amigos não eram bem-vindos ali porque apoiavam Trump. Momentos antes, Piatek teria reclamado do serviço prestado no local.

O contador processou o bar, que fica em Manhattan, alegando que o caso "ofendeu seu sentimento de ser americano". Na quarta-feira, 25, o juiz do caso afirmou que a lei não protege contra discriminação política. O advogado do bar apontou que apenas crenças religiosas são protegidas pelas leis estaduais e municipais, argumentando que "apoiar Trump não é uma religião". O advogado de Piatek informou ao The New York Post que ainda vai decidir se vai ou não apelar da decisão. (AP)