Nós não estamos de brincadeira com a Coreia do Norte, diz Trump

27/04/2018 | 14:49



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que o governo dele não "está de brincadeira" quando fala em aproximação com a Coreia do Norte.

"Os Estados Unidos têm agido lindamente, como um violinista, porque você tem agora um tipo diferente de líder. Nós não estamos de brincadeira", afirmou o presidente americano, em rápida coletiva antes do início de cúpula com a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel.

"Espero que as negociações entre as Coreias tenham sucesso", disse Trump, ao comentar a histórica reunião bilateral entre o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in.

O presidente americano afirmou também que a equipe de governo dele está considerando "dois ou três locais" para reunião com Kim Jong-un, que deve ser realizada entre o final de maio e o começo de junho. "As conversas serão diferentes agora", disse.

Ao comentar a reunião que terá com Merkel, Trump ressaltou que vai discutir com a premiê alemã "vários assuntos", como o acordo nuclear com o Irã e as relações comerciais e militares.

O presidente americano comentou ainda o andamento das investigações sobre a suposta interferência da Rússia na eleição de 2016. "Não houve conluio", repetiu.