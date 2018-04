Quarteto é poupado em treino e Grêmio deve ter time misto contra o Botafogo

27/04/2018 | 14:22



O Grêmio encerrou nesta sexta-feira a preparação para o confronto diante do Botafogo, sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Gaúcho comandou apenas uma atividade recreativa e, assim, não indicou a escalação que estará em campo no Engenhão.

Este foi apenas o segundo treino do Grêmio visando a partida, ambas realizadas no CT do Flamengo, na Gávea. Na quarta-feira, a equipe venceu o Goiás pela Copa do Brasil. Na quinta, viajou para o Rio e realizou o primeiro trabalho, sem os titulares. Por isso, Renato optou por uma atividade leve nesta sexta.

Dos 31 jogadores disponíveis, o treinador não contou com quatro no rachão. O zagueiro Kannemann, os laterais Cortez e Madson e o atacante Jael trabalharam na parte interna co CT. Mirando o duelo de terça-feira diante do San Lorenzo, em casa, pela Libertadores, a tendência é que Renato poupe algumas peças.

A própria assessoria do Grêmio informou que "a equipe pode ter alterações em relação à última partida, com os atletas que apresentam maior desgaste iniciando no banco de reservas". A escalação, porém, só será divulgada momentos antes da partida.