No mundo todo, objetivo primeiro dos BCs é o controle da inflação, diz Ilan

27/04/2018 | 14:17



O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, fez nesta sexta-feira, 27, uma palestra para alunos do Ibmec-SP e apesar de ter recorrido a uma linguagem mais pedagógica não deixou de mandar seu recado para parlamentares que querem associar a aprovação da independência da autarquia ao chamado duplo mandato - em que a autoridade monetária além de cuidar da política monetária também passaria a cuidar do crescimento da economia.

"No mundo todo, o objetivo primeiro dos bancos centrais é o controle da inflação. No Brasil, o primeiro objetivo do BC é a inflação e depois a estabilidade econômica", disse o banqueiro central.

Segundo Ilan, se o BC controla a inflação, os juros caem e, com isso, o crescimento acontece. Para ele, crescimento é um sentimento mais amplo que envolve todo o governo e a sociedade em geral. "Crescimento envolve a ação de todos os ministérios", disse acrescentando que o equilíbrio das contas públicas também é peça importante para se gerar crescimento.

Seguindo esse raciocínio, o presidente do BC voltou a martelar na tecla da necessidade de se aprovar as reformas, em especial a da Previdência, num claro recado ao Congresso Nacional.