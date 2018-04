Ticiane Pinheiro fala sobre ter filhos com César Tralli: - Não tenho pressa!

27/04/2018 | 14:11



Ticiane Pinheiro publicou um vídeo em seu canal do YouTube para responder perguntas feitas pelos fãs! E uma seguidora logo a questionou se ela pretende engravidar de César Tralli, com quem está em um relacionamento há quatro anos e de quem se casou há três meses. Tici, então, responde:

- Como eu já disse, eu tenho muita vontade de ter um outro filho, porque eu sempre quis ter dois filhos. Só que eu não tenho pressa! A gente casou há pouco tempo, a gente tá curtindo coisa, arrumando a casa, redecorando, comprando umas coisinhas e curtindo esse momento, viajando bastante (...). Eu quero sim ter um filho com ele, eu sei que eu tô na idade que eu tenho que correr (com isso), mas como eu já tenho um primeiro filho eu não preciso correr tanto assim.

Ela, que já é mãe de Rafaella Justus, fruto de seu casamento com Roberto Justus, ainda comentou sobre a possível carreira da filha no mundo do entretenimento:

- Às vezes eu acho que sim, às vezes eu acho que não. A Rafinha tem muita criatividade quando ela brinca de boneca, ela fala Eu vou ali no meu camarim, eu já volto! Então nesse lado eu falo Tá puxando a mãe, tá indo pelo mesmo caminho. Ela fez também uma participação no Zoo da Zu. Mas não é porque ela quer atuar, mas é porque é uma série infantil que ela gosta de assistir na Discovery Kids e de tanto assistir e gostar, quando chegou o convite pra ela, ela disse que queria, disse, acrescentando que Rafa pensa em seguir carreira em veterinária ou pediatria.