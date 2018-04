da Redação



No sábado (28/4), atriz e cantora Débora Reis , que recentemente protagonizou o espetáculo Hebe, O Musical , canta as canções consagradas da rainha do rock Rita Lee e, no domingo (29/4), Felipe Mafra apresenta os sucessos internacionais de Bon Jovi . São as atrações do projeto Versão na Praça, do Espaço Cultural Porto Seguro .