Ricciardo lidera segundo treino livre e termina o dia na frente em Baku

27/04/2018 | 12:19



A Mercedes e o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, foram coadjuvantes na conclusão do primeiro dia de atividades do GP do Azerbaijão, a quarta etapa da temporada 2018 da Fórmula 1. Nesta sexta-feira, no circuito de rua de Baku, foi o australiano Daniel Ricciardo quem se deu melhor no segundo treino livre, fechando o dia como o piloto mais rápido.

O piloto da Red Bull chegou ao Azerbaijão embalado pela vitória na prova anterior, o GP da China. E o seu retrospecto em Baku o anima ainda mais, pois em 2017 ele venceu a prova. Assim, como começou o fim de semana na liderança, aumenta a expectativa para repetir o resultado do ano passado.

Se havia sido o segundo colocado no primeiro treino livre para o GP do Azerbaijão, Ricciardo melhorou o seu desempenho na segunda sessão, quando cravou o tempo de 1min42s795. Com isso, superou por uma vantagem pequena, de apenas 0s069, o finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, que cravou 1min42s864 para ser o vice-líder da sexta-feira em Baku.

Após se acidentar no primeiro treino em Baku, o holandês Max Verstappen teve uma atividade sem maiores problemas na segunda sessão garantindo a terceira posição com a sua Red Bull e sendo o último piloto a fazer uma volta em menos de 1min43, com 1min42s911.

Só aí, então, apareceram os pilotos da Mercedes, equipe dominante nas temporadas recentes, mas que ainda não venceu em 2018 e vem sofrendo com a concorrência de Ferrari e Red Bull neste início de temporada. E o seu melhor piloto foi o finlandês Valtteri Bottas. Líder da primeira sessão, ele fechou o dia em quarto lugar ao fazer o tempo de 1min43s570. O britânico Lewis Hamilton, atual campeão mundial, foi o quinto colocado com a marca de 1min43s603.

O espanhol Fernando Alonso apresentou bom rendimento com a McLaren ao garantir a sexta posição com 1min43s700. E a relação dos dez primeiros colocados foi completada, em ordem, pelo francês Esteban Ocon, da Force India, pelo espanhol Carlos Sainz Jr., da Renault, pelo dinamarquês Kevin Magnussen, da Haas, e pelo alemão Nico Hulkenberg, também da Renault.

Já o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari e que lidera o campeonato após vencer as duas primeiras provas da temporada, decepcionou no segundo treino livre e fechou o dia na 11ª posição

Os pilotos voltam a acelerar no circuito de rua de Baku neste sábado, quando será realizado o treino de classificação a partir das 10 horas (de Brasília). A largada para o GP do Azerbaijão, a quarta etapa do campeonato, está marcado para as 9h10 de domingo.