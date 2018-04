Polícia Militar estoura desmanche em Santo André

Do Diário OnLine



A Polícia Militar estourou um desmanche em Santo André na última quinta-feira (26).

Por volta das 13h, agentes da Cia de Força Tática do 6º batalhão receberam denúncia de que um veículo estaria sendo desmanchado em um comércio de peças usadas na Avenida dos Estados, no bairro Jaçatuba.

A equipe se deslocou ao local indicado e, assim que chegou, ouviu barulhos no telhado. Ao entrar no estabelecimento, os policias localizaram várias peças de veículos embaladas já prontas para entrega, além de bloqueadores de sinal GPS. Nos fundos do imóvel havia um box com isolamento acústico com um veículo em estado de desmanche, que foi identificado como um GM Cruze, produto de furto na quarta-feira.

No outro lado da avenida, a equipe da Força Tática avistou um indivíduo falando ao celular. Ao ser abordado, ele afirmou ser comprador de peças.

Todo o material de procedência ilícita foi apreendido. Ninguém foi preso.