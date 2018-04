Oito destinos inspirados na série La Casa de Papel

Do Diário OnLine



27/04/2018 | 12:08



A série espanhola La Casa de Papel, lançada no ano passado, com segunda parte anunciada neste mês, tem inspirado o turismo pelo mundo. A ferramenta de planejamento de viagens Kayak preparou uma lista para quem deseja viajar para as cidades que dão nome aos personages principais da atração.

A primeira é Tóquio, vista por uma mistura de religiões, a cidade concentra templos budistas importantes. O Sensoji é talvez o mais famoso e antigo de Tóquio. Já o Santuário Meiji Jingu, é um famoso local sagrado para os adeptos do xintoísmo, que pode ser desfrutado junto a um passeio pelo Parque Yoyogi. As ruelas nostálgicas do Japão são um sucesso entre moradores e turistas, o OK Yokocho - também conhecido como OK Alley - é uma rua agitada com cerca de 30 bares e restaurantes exclusivos, para quem busca conhecer a fundo a cultura japonesa.



A mais recente atração da cidade é o Tokyo Skytree, a torre mais alta do mundo e com uma visão 360º do horizonte da capital. A área de Okutama, longe dos centros de agitação, é repleta de montanhas, cavernas de calcário, parques de campismo e nascentes de água quente, para uma aventura ao ar livre cheia de nostalgia japonesa e americana. A cidade tem estações bem definidas e a viagem será uma experiência única e diferente em qualquer uma delas. Para quem deseja economizar, novembro é o mês com preços médios de passagens aéreas mais baixas



Berlim é outra dica que oferece muito para fazer, não importa a época do ano – uma mistura de atrações para todos os gostos. O museu no Checkpoint Charlie, parte do antigo Muro de Berlim, assim como o movimentado Memorial do Holocausto, localizado perto do Portão de Brandemburgo são programas imperdíveis para conhecer mais à fundo a história da cidade. Os amantes da cultura podem visitar a Ilha dos Museus, que abriga os Museus do Estado de Berlim e obras de arte de todo o mundo. O Charlottenburg Palace, localizado no coração de Berlim, tem uma galeria de ouro e uma coleção de porcelanas que falam muito sobre a história do país. A East Side Gallery é a mais longa seção sobrevivente do Muro de Berlim, onde mais de 100 artistas de mais de 20 países decoraram o trecho da muralha do interior com suas obras de arte.

Nairóbi – Quênia



Nairóbi, no Quênia, normalmente incluem visitas ao Parque Nacional de Nairóbi, casa de animais como zebras, gnus, búfalos, girafas, leões, leopardos, hipopótamos, rinocerontes e mais de 400 espécies de aves. Dentro dele está o Orfanato de Animais de Nairóbi e o Nairóbi Safari Walk, um Centro Educacional onde visitantes aprendem sobre a vida selvagem e a conservação de habitats.

Um dos personagens mais adorados da série, o Rio é o mais jovem e compartilha a mesma energia animada da capital carioca. Quem deseja conhecer um dos destinos mais procurados no País não pode deixar de fazer alguns passeios clássicos pela cidade. Saindo da Praia Vermelha, o bondinho leva até o topo do morro do Pão de Açúcar, onde é possível apreciar a paisagem de cima. O Maracanã, que já foi cenário dos mais importantes clássicos do futebol brasileiro, oferece um tour por seus bastidores. No alto do morro do Corcovado está o Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais clássicos e imperdíveis para quem visita a cidade.

Outra dita está nos Estados Unidos. Com sua localização urbana, a Denver Union Station Plaza pode parecer um local improvável para se encontrar produtos locais frescos. Contudo, a estação abriga um programa de apicultura urbana, onde é possível encomendar doces, bebidas e outras guloseimas feitas com mel produzido no local. O 16th Street Mall oferece 42 cafés ao ar livre ao longo do shopping, tornando o local perfeito para se comer e apreciar um bom café. Denver é o quarto centro mais movimentado dos Estados Unidos e conta com atrações como o LoDo Historic District, bairro mais antigo e lar de alguns dos principais restaurantes, galerias, lojas e boutiques mais conhecidos da cidade. No Capitólio do Estado do Colorado é possível ter uma visão panorâmica dos picos cobertos de neve.

Em Moscou, capital da Rússia, está em alta por conta do mundial de futebol. Para aproveitar a cidade, um passeio pela Praça Vermelha é parada obrigatória e um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade. A área abriga construções importantes, como a Catedral de São Basílio, e faz parte da história do destino. Ao andar por Moscou é possível avistar alguns dos sete famosos arranha-céus conhecidos, como As Sete Irmãs de Stalin, com uma arquitetura icônica, construídas para celebrar a vitória da União Soviética na Segunda Guerra.



O Bairro Kitay-Gorod reúne bares, restaurantes e casas noturnas, indicado para viajantes que pretendem curtir a noite de Moscou. O Teatro Bolshoi, localizado no coração de Moscou, é um dos maiores teatros de ópera e balé da Rússia e do mundo, onde foram realizadas mais de 800 obras de óperas. O inverno na cidade (dezembro a março) é muito rigoroso. Já as temperaturas mais amenas tomam conta de junho até setembro, quando é possível curtir mais. Para aproveitar preços mais baixos, março é a melhor pedida.



Helsinque – Finlândia



A Finlândia é outro destino sugerido, pois é uma vibrante cidade costeira, com belas ilhas e grandes parques verdes, com ritmo tranquilo e, ao mesmo tempo, revigorante, com ótimos restaurantes e casas noturnas. Design, arquitetura, cultura e compras são coisas legais de se explorar no local, além de áreas naturais como parques, florestas, lagos e a costa. Um terço de Helsinque é coberto por áreas verdes, e oferece possibilidades para atividades ao ar livre e relaxamento.



A Noruega também entra para a lista por ser um lugar cheio de energia, com uma gastronomia moderna, além de muita moda e arte. Prédios icônicos estão mudando o rosto da cidade, mas ela ainda mantém vínculos com a natureza. Não à toa foi nomeada Capital Verde da Europa de 2019 por sua dedicação à preservação de áreas naturais. Passeios pela floresta, mergulhos nos fiordes e concertos musicais fazem parte da energia da cidade. Todos os bairros de Oslo oferecem algo de especial e são facilmente acessíveis a pé, pelo sistema de transporte público ou de bicicleta.



Durante o inverno, é possível buscar atividades como a patinação no gelo e o esqui. Oslomarka, a enorme floresta nas encostas das colinas que cercam a cidade, oferece uma imensa rede de trilhas públicas para o esqui cross-country. O Parque de inverno de Oslo é o maior resort de esqui dentro da cidade e encontra-se a apenas 30 minutos do centro, contando com pistas para crianças, iniciantes e esquiadores experientes. Entre maio e setembro as temperaturas são mais amenas, o que garante uma viagem mais tranquila.