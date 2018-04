Louis não estava entre os nomes favoritos nas casas de apostas britânicas

27/04/2018 | 12:08



Louis Arthur Charles é o nome do terceiro filho do príncipe William e da duquesa Kate, anunciou o Palácio de Kensington nesta sexta-feira, 27. Segundo o comunicado, o título completo da criança é Sua Alteza Real o Príncipe Louis de Cambridge.

As casas de apostas britânicas estavam considerando como favoritos os nomes Arthur, Albert e James, mas não Louis. O nome já foi utilizado pelo casal real antes, como nome do meio do príncipe George, de 4 anos - George Alexander Louis.

No Twitter, perfis comemoraram o nome do novo bebê real. Entre eles está o publicador digital dos livros do Harry Potter, o Pottermore, destacando que na família Weasley (umas das fazem parte da saga), três integrantes têm os nomes Louis, Arthur e Charles. "Louis Arthur Charles, você recebeu o nome de três Weasleys icônicos", publicou.

O nome do novo bebê real britânico foi divulgado nesta sexta-feira, 27, após quatro dias do nascimento - e de espera e expectativa nas casas de aposta britânicas. Fonte: Associated Press.