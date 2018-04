Giovanna Ewbank mostra fotos da festa em que conheceu Bruno Gagliasso

27/04/2018 | 12:11



Em seu mais novo vídeo para seu canal do YouTube, Gioh, Giovanna Ewbank resolveu revirar o baú de fotos para mostrar a seus fãs algumas das imagens que marcaram sua vida. Segundo ela, a apresentadora gosta de ver essas imagens de vez em quando para reviver momentos especiais.

Além de mostrar Greg, o primeiro cachorro que ela teve aos dez anos de idade, Gioh mostrou fotos da festa à fantasia onde conheceu Bruno Gagliasso pela primeira vez! Ela estava vestida de hippie e ele de gângster. Ambos se conheceram naquele dia, mas o primeiro beijo não rolou:

- A gente se conheceu esse dia, aí ele deixou o relógio dele comigo, eu fui embora com o relógio pra casa e aí depois ele me chamou pra ir na peça dele, Um Certo Van Gogh, e devolver o relógio dele. Que no caso eu não levei, porque eu queria ter outra desculpa pra vê-lo novamente.

Em outro clique, ela mostra flagra de paparazzi, de ela e Bruno namorando em um bar. Após elogiar a foto e admitir gostar quando os fotógrafos não invadem a privacidade deles, Gioh avisou:

- Paparazzi, podem continuar tendo respeito!