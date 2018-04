Nanda Costa fala sobre mudança no visual: - A minha vaidade é de acordo com meu trabalho

27/04/2018 | 12:11



Depois de viver a maluquinha Sandra Helena em Pega Pega, novela das sete da Globo, Nanda Costa será Maura, uma jovem moderna na próxima novela das nove, Segundo Sol. A atração estréia dia 14 de maio, substituindo O Outro Lado do Paraíso, e foi apresentada à imprensa na noite da última quinta-feira, dia 26.

Foi lá, inclusive, que a atriz revelou que passou um mês na Bahia para pegar o sotaque de onde se passa boa parte da trama e já exibe um corte de cabelo mais bagunçado para combinar com a personalidade desencanada de seu personagem.

- Para eu aceitar um papel com um intervalo tão curto para preparação, tinha que ser bem diferente do outro. Fazia uma ladra perua em Pega Pega e agora farei uma policial. O cabelo foi a primeira transformação, cortei logo e agora está na cor natural dele. A minha vaidade é de acordo com meu trabalho. Faço o que tiver que fazer e vou me adaptando com o visual, disse.

A atriz falou também que está fazendo aulas de luta para preparar melhor o corpo.

- Sempre gostei de fazer e acho bom que o corpo de Maura tem que ser mais forte. Estou me esforçando bem nos treinos, disse.

Sem comer carne vermelha há quase dois anos, ela garante também que precisa de uma alimentação saudável para encarar a rotina de trabalho.

- Acho que tudo tem que ser bem balanceado, mas não sou neurótica. Evito doces, frituras, mas se tiver que provar uma vez ou outra, eu como e fecho a boca no dia seguinte, diz.