Lucasfilm anuncia nova série animada baseada no universo 'Star Wars'

27/04/2018 | 11:52



A Lucasfilm, divisão da Disney responsável pelo universo Star Wars, anunciou nesta quinta-feira, 26, uma nova série animada baseada nos filmes criados por George Lucas. "Star Wars Resistance" estreará nos Estados Unidos no segundo semestre de 2018 e será inspirada no estilo dos animes japoneses.

Produzida por Dave Filoni, que criou as séries "Star Wars: A Guerra dos Clones" e "Star Wars Rebels", a produção se passará no período entre os filmes "O Retorno de Jedi" e "Star Wars: O Despertar da Força". A trama acompanhará a história de um grupo de pilotos da Resistência - exército que luta contra os desmandos da Primeira Ordem - enquanto seguem as ordens da general Leia Organa.

"A ideia original de 'Star Wars Resistance' veio do meu interesse na aviação da Segunda Guerra Mundial e em seus pilotos. Meu avô foi piloto na guerra e meu tio restaurava aviões, então tudo isso foi uma grande influência para mim", disse Filoni ao site oficial da Lucasfilm.

"Existe uma longa história de aviação de alta velocidade em Star Wars e eu acho que uma série inspirada nos animes vai conseguir capturar essa essência, o que é algo que nós queríamos fazer há muito tempo", completou.

Não foram divulgados detalhes da trama, mas ela irá contar com participações especiais de Oscar Isaac e Gwendoline Christie, que interpretam Poe Dameron e Capitã Phasma, respectivamente, na nova trilogia. Bobby Moynihan, Scott Lawrence e Josh Brener estão entre os outros atores escalados para emprestar a voz na produção.