Viagem atrasa e Tite muda programação para ver jogos antes de convocação

27/04/2018 | 11:26



Um atraso na viagem dos auxiliares do técnico Tite para a China fez a comissão técnica da seleção brasileira alterar a programação de jogos que o grupo vai assistir antes da convocação do time, marcada para o dia 14 de maio. O treinador já tem a maior parte dos nomes da lista definida, mas ainda precisa resolver algumas dúvidas para fechar a relação final de 23 nomes para a Copa do Mundo da Rússia.

Pelo ajuste feito na programação, a comissão técnica mudou a lista dos jogos que iria assistir tanto no Brasil quanto no exterior. No saldo final, o número de partidas a serem acompanhadas caiu de 22 para 21.

A mudança se deveu a um atraso na viagem do auxiliar Cleber Xavier e do coordenador do Centro de Pesquisa e Análise, Fernando Lázaro, para a China. Um problema no visto de trabalho causou o adiamento, segundo a CBF. Eles deveriam ter embarcado na semana passada, mas só viajam nesta sexta-feira para ver três jogos do Campeonato Chinês.

Pela programação inicial, eles iriam ver Beijing Guoan x Guangzhou - Renato Augusto defende a camisa do primeiro -, partida que foi cortada da lista. O duelo Shandong Luneng x Henan Jianye foi mantido (o zagueiro Gil defende o Shandong). A comissão técnica incluiu mais dois jogos: Shangai SIPG x Beijing Guoan e FC Renhe x Shandong Luneng.

Outras mudanças foram os cortes de dois jogos do Campeonato Brasileiro da lista: Corinthians x Independiente (02/05) e Grêmio x Atlético Paranaense (22/04).

Em compensação, a comissão técnica de Tite incluiu mais um jogo fora: Besiktas x Kayserispor (06/05). Esta partida ainda precisa a ser confirmada na lista nova, de acordo com a CBF.

Confira a lista atualizada dos jogos que serão acompanhados pela comissão técnica:

08 de Abril

Vasco x Botafogo (Tite e Thomaz Araújo)

Cruzeiro x Atlético Mineiro (Matheus Bachi)

Palmeiras x Corinthians (Fernando Lázaro)

11 de Abril

Palmeiras x Boca Juniors (Cleber Xavier)

14 de Abril

Cruzeiro x Grêmio (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

16 de Abril

Botafogo x Palmeiras (Tite e Edu Gaspar)

19 de Abril

São Paulo x Atlético Paranaense (Tite)

Real Sociedad x Atlético de Madrid (Sylvinho e Thomaz Araújo)

22 de Abril

Fluminense x Cruzeiro (Tite)

Málaga x Real Sociedad (Sylvinho e Thomaz Araújo)

24 de Abril

Liverpool x Roma (Tite e Edu Gaspar)

25 de Abril

Bayern de Munique x Real Madrid (Tite e Edu Gaspar)

28 de Abril

Botafogo x Grêmio (Tite)

29 de Abril

Atlético Mineiro x Corinthians (Tite)

Galatasaray x Besikitas (Matheus Bachi e Sylvinho)

Shandoong Luneng x Henan Jianye (Cleber Xavier e Fernando Lázaro)

01 de Maio

Grêmio x Cerro Porteño (Tite)

Real Madrid x Bayern de Munique (Matheus Bachi e Sylvinho)

05 de Maio

Shangai SIPG x Beijing Guoan (Cleber Xavier e Fernando Lázaro)

06 de Maio

FC Renhe x Shandong Luneng (Cleber Xavier e Fernando Lázaro)

Besiktas x Kayserispor* (Matheus Bachi e Sylvinho)