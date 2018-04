Giovanna Antonelli reflete sobre nova personagem: - Todos têm direito a uma segunda chance

27/04/2018 | 11:11



Giovanna Antonelli estará de volta às telinhas em breve e está pronta para viver Luzia, a heroína de Segundo Sol, próxima novela das nove da Globo, que estréia dia 14 de maio substituindo O Outro lado do Paraíso. E na última quinta-feira, dia 26, quando a emissora apresentou a novela para a imprensa, a atriz já apareceu com o seu novo visual para a segunda fase de sua personagem:

- Eu amei tudo, principalmente o cabelo. Achei moderno e prático. Em casa, procuro manter o baby liss, mas uso também ele meio bagunçado, disse a atriz, que ainda garantiu que a personagem não será uma mocinha chorona e sim uma mulher forte e decidida.

Aliás, ela foi uma das primeiras a opinar sobre o tema da novela, que será a segunda chance que o ser humano tem em diversas situação da vida.

- Acho que todos merecem, qualquer pessoa tem esse direito, mas será que todos tentam ..O importante é aproveitar essa segunda chance, muito melhor do que a primeira. Quando tiver que recomeçar, tem que ser de verdade, define a atriz.

Como acontece em muitas novelas, a vida da mocinha é sofrida. Para garantir o sustento dos filhos Ícaro, papéis de Thales Miranda e Chay Suede, e Manuela, a quem as atrizes Rafaela Brasil e Luisa Arraes dão vida, desde que foi abandonada pelo marido Edilei, papel de Paulo Borges, Luzia cata mariscos na praia da fictícia ilha de Boiporã. Tudo muda quando ela conhece Beto Falcão, personagem de Emílio Dantas, um cantor de axé que foi dado como morto e decide se esconder na ilha, onde se identifica como Miguel. Luzia aluga uma casa para ele e logo se apaixona .O que a heroína não contava era com o aparecimento de Karola, papel de Deborah Secco, namorada de Beto.Vítima de armações da moça, Luzia será obrigada a fugir do Brasil. A trama promete, hein?