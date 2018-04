Adriana Esteves fala sobre Carminha e seu novo papel: - Não tenho medo de comparações

27/04/2018 | 11:11



Quem estava com saudades de ver Adriana Esteves na telinha terá motivos para comemorar em breve. Ela voltará às novelas como uma mulher de caráter duvidoso, e pelas mesmas mãos do autor responsável por criar Carminha, umas de suas mais famosas personagens.

- Eu sei que as pessoas gostam da Carminha, mas não tenho medo de comparações. Estou me dedicando a contar a história dessa mulher agora. É um trabalho que está sendo construído aos poucos e tem um modo diferente de contracenar, garante.

Segundo Sol é do mesmo autor de Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro. Na próxima novela das nove da Globo, que estréia dia 14 de maio, Adriana interpretará Laureta, uma mulher poderosa da cena noturna de Salvador, que atrapalha a vida da mocinha Luzia, papel de Giovanna Antonelli.

- A Laureta é uma pessoa nociva, mas isso não a impedirá de se apaixonar perdidamente. Eu acho que a paixão pode mudar a personalidade das pessoas, adiantou sem falar quem será o grande amor da personagem.

Aliás, o drama ainda nem foi ao ar e o público já vibra com a chamada, onde a personagem solta a pérola A gente não se apaixona, fecha negócio.

Durante a coletiva de imprensa que rolou no Rio de Janeiro na última quinta-feira, dia 26, a atriz falou do prazer de trabalhar com o marido, Vladimir Brichta, que será o vilão Remy:

- Acho ótima essa troca, poder viajar para os mesmos lugares e assim aproveitar um pouquinho. Levamos trabalho para casa também, sempre trocamos opiniões. É uma grande parceria.