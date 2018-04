Rotarianas recebem troféu Mulher Excelência 2018 em Santo André

Juliana Bontorim



29/04/2018



Para ressaltar a força feminina, os clubes do distrito 4420 do Rotary Club participarna do troféu Mulher Excelência 2018, que destacou as envolvidas no grupo que são engajadas nas atividades e, principalmente, na causa social, como forma de representação a todas as mulheres. Os clubes andreenses estiveram reunidos em restaurante da Rua das Bandeiras, para premiar as companheiras Nadjanara Dorna Buena – eleita pela unidade Santo André –, e pela homenageada geral, escolhida por todos os participantes, Inezita Awada. “Faço parte disso há 49 anos, sem esperar nada em troca. Mas, este ato é muito lindo, dedicado a todas nós e significa muito”, comenta Inezita.

Por aí...

Fofura

Cantora Mariana Belém marcou presença no Parque Estadual Villa-Lobos, na Capital, para participar da coleta do projeto De Mãe para Mãe, da Panasonic. O encontro recebeu doações de roupas infantis e endereçadas às mamães do Projeto Arrastão. Interessados em contribuir podem levar suas arrecadações até hoje, na Rua Fradique Coutinho, 1235.

Alimentação

Última oportunidade para participar do Festival de Sabores do Golden Square Shopping, em São Bernardo, será amanhã. A atividade gastronômica conta com a participação de diferentes restaurantes do centro de compras, entre eles, o Spoleto, Folha de Uva e American Prime. <

Conscientização

Com o objetivo de promover um futuro com maior qualidade de vida, a Nestlé lança o programa Crianças Mais Saudáveis. Para ajudar famílias a estimularem um dia a dia mais equilibrado na vida de seus filhos, são oferecidas atividades para crianças dos 6 a 12 anos, no aplicativo gratuito Nesplay, que pode ser baixado em todo o País.

Beleza

Quem passar por Riviera de São Lourenço, no Litoral Norte, pode conferir a exposição Mesas Decoradas 2018, com sugestões de temas para refeições com composições coloridas e criativas. A atividade no centro de compras da cidade segue até o dia 15.

Iniciativa

Estilista da marca de roupas UMA, Raquel Davidowicz lança campanha de camisetas, que ajudará a financiar projetos de apoio à causa os refugiados em parceria com a Abraço Cultural.