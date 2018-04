Feijoada Vegana beneficente destina verba para pets acolhidos

Michele Santos



Protetora de animais, Angelica Reis atua há 20 anos no resgate de pets. A paixão começou aos 18 anos, quando ela e sua irmã Antilia ainda escondiam alguns deles no quintal de casa até conseguir a liberação do pai para a atitude solidária. Após o aval, a atividade começou a crescer e, hoje, são 250 bichinhos, castrados e vacinados, prontos para a adoção. “Difícil mesmo é encontrar alguém que queira os sem raça definida. Principalmente, os adultos”, comenta. Devido a chuvas recentes, o telhado do espaço, localizado no Riacho Grande, em São Bernardo, foi danificado. Agora, o desafio é arrecadar verba para reforma e também para manter as atividades. Em prol disso, amanhã será realizada a Feijuca Vegana Solidária, às 12h, no são-bernardense Espaço Ravena. Convites estão à venda pelo telefone 97437-8551.

Direito

Em palestra são-bernardense, o advogado Antônio Carlos Cristiano abordou questões históricas e práticas dos julgamentos sob responsabilidade do Tribunal do Júri. Agora, ele se prepara para conduzir conversa sobre delação premiada em universidade de São Bernardo, em maio.

Na cidade

Agitação em coquetel deu início a quarta edição do projeto Sorriso Para Todos, que busca incentivar artes visuais, na Capital. No encontro, o público conferiu duelos de pinturas em telas, realizados entre os cinco artistas participantes da ação, David Magila, Danilo Danone, Mao Oplês e Odirlei Regazzo e o são-bernardense Thiago Toes. Durante essa temporada, que tem início hoje, 54 instalações artísticas urbanas colorirão os espaços de São Paulo, com obras expostas nas ruas.

Decolar

“Obter dinheiro extra durante intercâmbio é importante para se manter em outro país”, afirma consultora em Educação Internacional Sandra Gabrielli, que conduz palestra, hoje, às 10h, no workshop Estudar & Estudar+Trabalhar no Canadá. É necessário comparecer com um quilo de alimento não perecível, que será repassado para entidade da região.

Esperança

Encontro entre profissionais da Saúde e pacientes com mieloma múltiplo promove conversa e esclarecimento de dúvidas no 51° Café e Acolhimento, hoje, às 14h, no Auditório do Centro Empresarial Jurubatuba, em São Bernardo.“Sou portador da doença e sei o quanto essa troca de experiência é importante”, comenta o idealizador da ação, Rogério Oliveira.

Cabeleira

Oficina para criar perucas de crochê, organizada pelo grupo da Capital Era Uma Vez Cabelos Mágicos estará no Parque Salvador Arena, em São Bernardo, hoje, às 10h. A ação tem o intuito de elaborar madeixas divertidas para doar às crianças com câncer.

Arte urbana

Competição Universal Street Games, lançada pela Toyota, está com inscrições abertas até sábado. A ação seleciona os mais talentosos artistas de rua para concorrer a final, nos Estados Unidos, em julho.