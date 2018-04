Obituário - 27 de abril de 2018

Ademir Medici

27/04/2018 | 09:44



Benedito Montoro Lopes

(São Manoel, SP, 2-9-1932 – São Bernardo, 9-3-2018)



Antigamente, como motorista, Dito Montoro transportava farinha de trigo de Santos para o Grande ABC. E móveis do parque fabril de São Bernardo aos revendedores. Circulava diariamente com o seu caminhão pela Estrada da Light, uma das variantes do Caminho Velho do Mar. Dito foi um dos pioneiros da fase urbana do bairro Zanzalá, no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Acompanhou e colaborou decisivamente para a chegada dos melhoramentos locais.

Mas Dito Montoro tornou-se mais conhecido ao criar, em 1969, o Restaurante Xiboca, no km 37 da Estrada Velha do Mar. Seu restaurante é frequentado por amigos que fez ao longo dos anos para poder saborear um pintado na brasa ou um churrasco no espeto.

Verdadeiro cidadão de São Bernardo, morador antigo do Zanzalá, Dito Montoro sempre participou da Procissão dos Carroceiros, a mais antiga manifestação folclórico-religiosa do Grande ABC, e dos eventos da colônia italiana no Parque Estoril.

Foi ele mesmo quem construiu a sua casa. “Demorou, mas fez”, diz o filho Wilson. Agora, a partida.

Dito Montoro era filho de Antônio Montoro Lopes e Maria Conceição Maçarico Montoro. Viúvo da Sra. Terezinha Aparecida Bragiato Montoro. Parte aos 85 anos. Deixa os filhos Wilson e Beatriz. A primeira filha, Angela, é falecida. O corpo de Dito Montoro foi encaminhado para cremação no Cemitério Jardim da Colina.

Pesquisa e texto: José Quaglio Neto e Ana Bianco



Santo André



Raimunda Rosenda Coelho Rego, 85. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26, em Mauá. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



São Bernardo



Concepcion Cerjor Andradas, 103. Natural da Espanha. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.



Antonio Abrantes da Costa, 93. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.



Josefa Mauricio do Nascimento, 87. Natural de Palmares (PE). Residia na Vila Euro, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo, Memorial Phoenix.



Carlos Augusto, 86. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Curucutu, distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



Pedro Bergantin, 79. Natural de Bariri (SP). Residia no Parque São Diogo, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.



José Severino da Silva, 75. Natural do Recife (PE). Residia no conjunto habitacional Calux, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



Rubens Lopes, 75. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 23. Crematório de Santos (SP).



Beatriz Palermo, 64. Natural de Bertioga (SP). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério do Araçá, em São Paulo (SP).



São Caetano



Onelio Fioretti, 88. Natural da Itália. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Alves da Silva, 77. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia na Vila São José, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Sérgio Munhoz Sanches, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Prudente, em São Paulo (SP). Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Antonio Luiz Beloti, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



José Ferreira de Morais, 94. Natural de Bonito (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Wilma Rodrigues Lopes, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Vale da Paz.



Maria José Maciel, 74. Natural de Lajedo (PE). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo. Dia 25. Vale da Paz.



Raimundo Vicente, 66. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Irma Loverdi Molina, 64. Natural de Dracena (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 24. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Giselio Alves Ferreira, 57. Natural de Santa Isabel do Ivaí (SP). Residia no Parque das Jabuticabeiras, Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.



Maria Aparecida do Carmo Silveira, 57. Natural de Mongaguá (SP). Residia na Vila Nogueira, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Municipal.



Lucas de Azevedo da Silva, 20. Natural de Santo André. Residia no bairro Taboão. Dia 24. Cemitério Municipal.



Mauá



Enrique Costa Garcia, 95. Natural da Espanha. Residia em Mauá. Dia 23, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Sebastiana Motta Rodrigues, 87. Natural de Jaborandi (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Guenji Miyahara, 75. Natural de Garça (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 24, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



Maria Aparecida Montagnoli, 72. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia



Itamar Ferreira Silva, 52. Natural de Padre Paraíso (MG). Residia no bairro Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



José Pinheiro dos Santos, 74. Natural de Itabaianinha (SE). Residia no Jardim Nova Mauá, em Mauá. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.