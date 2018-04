Mitos e verdades sobre alimentação

Do Diário do Grande ABC



Estimuladas pelo sol e o calor, as pessoas costumam intensificar a preocupação com a alimentação durante o verão. Porém, mesmo que seja algo óbvio, é importante lembrar que as refeições refletem diretamente na saúde durante todo o ano. Então, que tal aproveitar as chegadas do outono e do inverno para ter atenção com a alimentação nos períodos mais frios do ano? Abaixo, selecionei alguns mitos e algumas verdades que as pessoas propagam nessa época. Confira:

– Com a chegada do frio, é necessária uma maior ingestão de alimentos. Verdade. Principalmente no inverno, o nosso corpo gasta mais energia para manter a temperatura estável. Para compensar essa perda energética, precisamos consumir mais calorias.

– Nesta época, podemos reduzir o consumo de líquidos. Mito. A hidratação do corpo também é muito importante nos períodos mais frios. Manter o organismo hidratado é essencial para que ele tenha bom funcionamento, principalmente no inverno, quando a pele sofre agressões do vento e do tempo gelado. A quantidade de água recomendada por dia é de dois litros.

– As mudanças dos hábitos alimentares podem elevar o colesterol ‘ruim’. Verdade. Esse aumento pode estar relacionado ao consumo de alimentos gordurosos e à diminuição da prática de atividade física, já que no frio as pessoas tendem a se exercitar menos. Além disso, a redução da exposição ao sol diminui os níveis de vitamina D, podendo afetar indiretamente os níveis de colesterol.

– Frutas, verduras e salada não fazem falta no frio. Mito. Com certeza o estímulo para a ingestão desses alimentos diminui. Porém, as vitaminas, fibras e os sais minerais que eles proporcionam são importantes durante todas as estações.

– O inverno é bom período para emagrecer. Verdade. Durante o frio, o nosso metabolismo acelera, pois o corpo precisa produzir mais calor, consequentemente isso intensifica os mecanismos naturais que queimam as gorduras. Portanto, no inverno, a queima calórica do corpo pode aumentar. Porém, para que isso ocorra, além de controlar a alimentação, é preciso evitar os exageros e praticar exercícios físicos.

– Chás e sopas podem auxiliar na substituição de alimentos muito calóricos. Verdade. Consumir chás de frutas ou chás claros e alimentos quentes, como as sopas, é ótima alternativa. O calor desses líquidos e pratos ajuda a manter a temperatura do corpo.

– A alimentação balanceada ajuda a prevenir gripes e resfriados. Verdade. É recomendação simples e eficaz. A alimentação balanceada com sopas e caldos ricos em verduras e legumes, a ingestão de frutas, especialmente as ricas em vitamina C, como a laranja, contribuem na prevenção de gripes e resfriados.

Patrícia P. S. Oliveira é nutricionista do centro hospitalar HSANP, na Zona Norte de São Paulo.

Palavra do leitor

Padecendo

Em São Bernardo existem profissionais, na maioria médicos, que não cumprem o número de horas que deveriam. Portanto, quem procura atendimento médico no sistema de Saúde da cidade está padecendo de tanto esperar. Além de madrugarem na fila, as pessoas esperam horas para receber senha de atendimento, que às vezes se transformam em semanas e até meses quando não há vagas para o especialista desejado. Para a maioria dos pacientes que peregrinam por consulta médica, o grande problema está no sistema de regulação. As pessoas reclamam que o sistema trava muito, há lentidão, e quando normaliza não há mais vagas disponíveis para determinadas especialidades. Além de tudo isso, chamam atenção alguns dados estranhos: a cidade possui 826 mil habitantes e no cadastro da Saúde aparece 1,3 milhão de pessoas. Algo não bate. Agentes de Saúde eram 1.300, agora são 670. Alguma coisa está fora do eixo. Está na hora de os vereadores pararem de comer pizzas e andar mais pela cidade.

Luizinho Fernandes

São Bernardo

Vereador

A divulgação da reportagem por parte deste Diário sobre o vereador Flávio Gomes e sua irmã Tânia, de Ribeirão Pires (Política, dia 24), foi oportuna porque serve para abrir os olhos daqueles políticos que não acompanham o noticiário sobre a Operação Lava Jato ou se consideram poderosos e livres das ações da Justiça. Cabe lembrar que essa prática era comum no PT. Cada servidor público era obrigado a contribuir com 10% de seu salário para o partido. Não tenho conhecimento se esse procedimento continua sendo adotado. Mas, de qualquer forma, parece que o PT fez escola para o PPS.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Consórcio

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC é mais um sintoma do ‘Aedes político’. Sabemos que existe e sempre se manifesta, mas não conseguimos erradicá-lo. A vacina para ele é dolorosa, mas receamos aplicá-la. Por isso os insetos se multiplicam e continuam imunes. Não é aceitável, pelas práticas da boa gestão empresarial, nomear alguém para cargo de direção sabendo que este ficará por pouco tempo à frente, pois seu projeto não é levar a organização ao sucesso e, sim, somente sua projeção pessoal. Como relataram nossos vizinhos e sócios são-caetanenses, ‘estranho é o Consórcio ter secretário executivo por um ano e três meses e depois se licenciar para ser candidato a deputado’. O que me irrita é que temos excelentes profissionais aqui, que podem ocupar este cargo, e promover o desenvolvimento do Grande ABC. E toda vez os executivos públicos menosprezam um headhunter e contratam um desqualificado. Para quem empreende, estuda, projeta e age, ver o inseto no seu quintal e não poder erradicá-lo é frustrante. Solicito relatório completo de todas a realizações do secretário executivo à frente do Consórcio. Será fácil fazê-lo. Só ficou um ano e meio e não realizou muita coisa.

Marcel Rodrigues Martins

Santo André

Mestre?

O que será que alunos do IBDP (Instituto Brasiliense de Direito Público), do qual Gilmar Mendes é um dos sócios e faz palestras, aqui e fora do Brasil, pensam sobre o seu vai e vem em votos no STF (Supremo Tribunal Federal)? É muito ‘deseducativo’ juridicamente!

Tania Tavares

Capital

Agora vai!

Não é segredo para ninguém que muitas foram as tentativas de frear ou enfraquecer o ímpeto devastador da Operação Lava Jato desde sua implantação, mas nenhuma com tanto poder como essa partindo do STF (Supremo Tribunal Federal) nas pessoas dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Só para dizer o mínimo!

José Marques

Capital

Fala, Palocci!

Em um dia os ‘irmãos metralhas’ do STF (Supremo Tribunal Federal) dão uma no cravo e, no outro, a PF (Polícia Federal) e a Lava Jato dão na ferradura. A PF acaba de assinar a delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. Parece que a velha guarda, aquela que ano após ano se uniu em quadrilha para assaltar os cofres públicos e se perpetuar no poder, se esqueceu que a nova geração de funcionários públicos veio para ficar. Veio para fazer justiça e não se locupletar. Fala, Palocci, que a população brasileira – que vive em uma roleta-russa entre bandidos do colarinho-branco unidos com a Justiça viciada – quer ver a verdadeira Justiça investigativa e todos na cadeia. Doa a quem doer!

Beatriz Campos

Capital