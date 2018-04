Na onda da moralidade

Do Diário do Grande ABC



27/04/2018 | 09:38



Dar bom exemplo é obrigação de quem ocupa cargo público. Aqueles que mereceram a confiança do povo por meio do voto devem, em toda e qualquer situação, por mais simplória que seja, pautar-se pela legitimidade e pela ordem. Regras são para todos, independentemente de posição hierárquica, partido político, time de futebol para o qual torça, ou seja lá o que for.

Respeitar as leis é um dever, ainda mais aos quem têm a prerrogativa de dirigir os destinos de uma cidade inteira. Todos os trâmites devem ser seguidos, justamente para que sejam mantidos a lisura e o bom andamento das instituições, sem atropelos nem artimanhas. E os que desta forma não agem, precisam saber que terão de arcar com as consequências. Simples assim.

Ser prefeito de uma cidade tão importante quanto Diadema certamente é desgastante. Assim, Lauro Michels tem o direito de tirar férias como todos os mortais. Porém, deve proceder da forma como preconiza a Constituição e a Lei Orgânica do Município. No caso, como planejara ausentar-se por mais de 15 dias – na ocasião, foram 18 – teria de submeter a intenção à Câmara, para que os vereadores aprovassem (ou não) sua saída.

Entretanto, talvez motivado pelo desejo de chegar logo ao seu destino, optou por comunicado formal de que os rumos da municipalidade estariam sob responsabilidade do vice, Márcio da Farmácia. Assim como já havia feito em outra ocasião, em 2014, quando colocou o então secretário de Assuntos Jurídicos no cargo, evitando que adversário político sentasse em sua cadeira.

Provocado, o Ministério Público repete o que fez quatro anos antes e investiga ilegalidade na atitude de Lauro. Na primeira vez ele foi inocentado em duas instâncias. Agora, novamente tem de se explicar à Promotoria e, como consequência, pode perder o mandato.

Prefeito Lauro Michels, a pergunta que fica é: vale mesmo a pena correr tal risco?