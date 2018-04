Revelado o nome do terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William

27/04/2018 | 09:11



Louis Arthur Charles foi o nome escolhido para o novo príncipe britânico, o terceiro filho de Kate Middleton e príncipe William. O Palácio de Kensington anunciou o nome da alteza real nesta sexta-feira, dia 27. O bebê veio ao mundo no dia 23 de abril.

O irmão do príncipe George e da princesa Charlotte será conhecido oficialmente como Sua Alteza Real, o Príncipe Louis de Cambridge, uma vez que seus pais tês o título de Duques de Cambridge. Através das redes sociais, o comunicado ainda exibia uma foto do trio reunido ao deixar a maternidade.

O Duque e a Duquesa de Cambridge têm o prazer de anunciar que nomearam seu filho Louis Arthur Charles. O bebê será conhecido como Sua Alteza Real, o Príncipe Louis de Cambridge, dizia o comunicado do palácio britânico.

O nome pode ser uma homenagem a vários membros da família real britânica, como o bisavô príncipe Philip, marido de rainha Elizabeth II, cujo avô era o príncipe Louis Alexander de Battenberg. Além disso, Louis e Arthur também fazem parte do nome completo do príncipe William, que se chama William Arthur Philip Louis.

Ele será o quinto na linha de sucessão ao trono britânico, ficando atrás do avô, o príncipe Charles, do pai, William, e dos irmãos, George, de quatro anos de idade, e Charlotte, de dois anos. Com isso, o príncipe Harry, que está prestes a subir ao altar com Meghan Markle, passa a ser o sexto na linha de sucessão.