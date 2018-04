Luciana Gimenez deixa o Brasil enquanto Marcelo de Carvalho surge com nova namorada

27/04/2018 | 09:11



Após Luciana Gimenez confirmar com todas as letras que é uma mulher solteira, Marcelo de Carvalho surgiu com a nova namorada durante festa do estilista Reinaldo Lourenço na noite da última quinta-feira, dia 26, nos arredores do Parque Ibirapuera em São Paulo.

De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, o dono da RedeTv chegou acompanhado da socialite Simone Abdelnur no evento. Os dois não esconderam que estavam juntos e posaram abraçados para os fotógrafos. Enquanto isso, Luciana Gimenez deixava o Brasil acompanhada de Lorenzo, filho caçula e fruto da relação com Marcelo.

Na quarta-feira, dia 25, a apresentadora havia falado pela primeira vez que não está mais casada após 12 anos de relacionamento com o empresário. Os rumores de que eles terminaram a relação surgiram no início do mês, mas nenhum dos dois comentava publicamente o assunto e Gimenez apenas fazia algumas insinuações nas redes sociais, indicando uma crise no casamento.

No Instagram, a apresentadora não revelou para onde está viajando com o filho, apenas publicou uma foto da janela do avião e se limitou a escrever: em algum lugar. Simone, por sua vez, também ainda não publicou nada relacionado a Marcelo em seu perfil na rede social. A socialite já havia sido apontada como pivô do término do casamento entre eles.