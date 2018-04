Hospital Nardini ganha refeitório e ala revitalizada

Do Diário do Grande ABC



27/04/2018



O Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, em Mauá, ganhou nesta semana novos refeitório e cozinha, além de uma ala de quartos revitalizada, com capacidade para dez leitos, no segundo andar do equipamento.

O refeitório do Nardini, segundo a administração municipal, será responsável por atender, além dos colaboradores do hospital, aos acompanhantes dos pacientes. No local, são servidas, em média, 550 refeições diariamente, incluindo café da manhã, almoço e jantar.

Já na cozinha – agora com novas instalações – são preparados, aproximadamente, 500 quilos de alimentos por dia para um total de 800 pessoas (incluindo pacientes internados).

Para os próximos meses, ainda estão previstas reformas no segundo andar, responsável por abrigar UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com 11 leitos, além da construção de uma farmácia no equipamento, totalmente informatizada.