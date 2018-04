Núcleo dos Ciprestes é o terceiro a ser beneficiado com projeto Moeda Verde

Do Diário do Grande ABC



27/04/2018 | 09:07



O Núcleo dos Ciprestes é a terceira comunidade de Santo André contemplada com o projeto Moeda Verde – iniciativa que troca cinco quilos de resíduos recicláveis por um quilo de alimento do tipo hortifrúti. Ontem, primeiro dia do projeto na comunidade, quase 375 quilos de plásticos, vidros, ferro, papel e papelão foram reunidos e entregues pela população, que levou em troca para casa mexerica, batata-doce, escarola, alface e taioba.

A expectativa do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, que coordena o projeto, é atender 100 famílias do Núcleo dos Ciprestes. As trocas do Moeda Verde no local ocorrerão quinzenalmente, sempre às quintas-feiras, a partir das 14h, e o ponto de concentração será na Rua Ypê Rosa, na altura do número 70.

Segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), o projeto, além de sensibilizar os moradores das comunidades para a importância da separação correta dos resíduos, também ajuda a incentivar práticas de sustentabilidade dentro dos próprios núcleos. “As pessoas levam o alimento para casa, mantêm a comunidade mais limpa e ainda desenvolvem consciência ambiental”, afirma.

O Núcleo dos Ciprestes, por exemplo, antes do projeto sofria com ponto viciado de descarte irregular. A área em questão ficava na Rua Caminho dos Vianas com a Rua Angelim, que só neste ano já foi alvo de 55 operações de limpeza, que removeram mais de 165 toneladas de resíduos, ao custo de quase R$ 30 mil.