Estudantes de São Caetano idealiza projeto Amor em Leite

Stefanie Sterci



27/04/2018 | 08:00



Formandas do técnico de Informática, na Etec (Ensino Médio da Escola Técnica Estadual), em São Caetano, que desenvolveram o projeto Amor em Leite, para intermediar doações de mães lactantes, como projeto de conclusão de curso, foram escolhidas para receber mentoria gratuita da consultoria Ideias de Futuro, na Capital. O período de três meses de orientação, que começou no início de abril, tem ajudado às jovens Emanuelle Alves, Gabriela e Giovana Goronoski com Giulia Maia Costa, a aperfeiçoar a programação do aplicativo e encontrar um formato funcional para auxiliar a divulgação de campanhas e indicações de bancos mais próximos. “É gratificante ver o esforço das meninas que usam a tecnologia para tentar salvar bebês prematuros”, orgulha-se a diretora da empresa, responsável pela assessoria, Jaciara Cruz.

Movimentação...

Casa

Cerca de 100 pessoas acompanharam a palestra sobre Desapropriação e o Registro Imobiliário, em São Bernardo. O debate, ministrado pelo advogado José Ailton Garcia, deu dicas de como lidar com a questão de necessidade pública.

Futuro

Na 32ª Feira da Mecânica, que se encerra hoje, sediada no Expo Center Norte, na Capital, o são-bernardense Instituto Mauá de Tecnologia ocupa o estande A Arena Robótica. Em interação, os representantes do centro universitário apresentam dez faces do segmento em âmbitos virtual, educacional e biônico.

Empresário

Inovação em negócios foi o assunto que conduziu palestra em São Bernardo, ministrada pelo presidente de loja de artigos para reforma do município Marcos Granado. O encontro reuniu cerca de 80 pessoas em debate, que esclareceu dúvidas e trouxe novas estratégias para alavancar as perspectivas de sucesso em empreendimentos.

Reabilitação

“Cerca de 10% dos dependentes químicos que nos visitam, voltam para outras reuniões. Esse dado já é uma vitória”, afirma a assistente social responsável pela Fraternidade AntiAlcoólica e Drogas, em Santo André, Tiana Carrara. Hoje, o grupo completa 47 anos e comemora aniversário com Tribuna Aberta, às 20h, com depoimentos de oito recuperados há 30 anos.

Solte a voz

“Serviremos um coquetel especial para desinibir os clientes e encorajá-los a assumirem os microfones”, anima-se o sócio-proprietário do bar andreense Little Igloo, Caiuá Leão, que promete agitar a noite de hoje com a segunda edição do Karaokê Night Part. A entrada é gratuita e terá início às 18h.

Neurônios

Consultora educacional da Capital, Mirela Ramacciotti ministrará palestra para debater A Neurociência na Aprendizagem Visível, hoje, às 14h, em escola de idiomas, em São Caetano. “Por meio de princípios que regem a ciência do ensino, entenderemos as contribuições e efeitos desse campo de estudo”, diz Mirela, sobre o encontro para educadores.

Véu e gravata

Dez casais de São Bernardo oficializarão matrimônio hoje, no Casamento Coletivo, promovido pelo Senac, às 14h, em bufê da região. Os pares inscritos contaram suas histórias de amor e os cônjuges com os relatos mais emocionantes foram escolhidos.

Duas rodas

Santo André foi palco de momento esportivo na quinta edição do Movimento Ciclístico Pedale, promovido por centro de compras da Avenida Industrial. Cerca de 550 pessoas participaram do caminho de quase dez quilômetros. Na agitação, foram arrecadados 350 quilos de alimentos, direcionados ao Fundo Social de Solidariedade.