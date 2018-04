Carille vai aproveitar parada pela Copa para testar Roger como titular

27/04/2018 | 08:20



Fábio Carille conseguiu, enfim, ter um centroavante em seu elenco do Corinthians para a sequência da temporada, um pedido antigo do treinador. Entretanto, ele não tem pressa para colocá-lo em campo e já avisou que só vai testar a mudança do esquema tático durante a paralisação do futebol nacional para a Copa do Mundo. Até lá, Roger deve ser reserva, entrar esporadicamente e pode estrear diante do Atlético-MG, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Vou ter que ter cuidado até a parada para a Copa, pois não posso usar ele nos três jogos da Libertadores e também não poderei usá-lo na Copa do Brasil, se a gente avançar. Mas com certeza ele vai para o banco o jogo (no domingo) e é uma opção de frente", disse o treinador.

Roger já disputou a Copa do Brasil pelo Internacional e só poderá disputar a Copa Libertadores a partir do mata-mata, quando as inscrições são reabertas. "Ele é um jogador com quem o Corinthians sabe jogar. Dos 11 últimos títulos, só dois não tiveram um camisa 9, o Paulista deste ano e a Libertadores de 2012", recordou o treinador.

Após testar vários jogadores na função, Carille decidiu mudar o esquema tático e deu certo. O time passou a atuar com dois atacantes pelas pontas e meias chegando mais ao ataque. Com isso, Rodriguinho cresceu de rendimento e se tornou o principal jogador da equipe.