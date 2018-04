27/04/2018 | 07:40



O comando da intervenção federal na segurança do Estado do Rio decidiu extinguir mais 17 das 38 Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), segundo a TV Globo divulgou na noite desta quinta-feira, 26. A informação, entretanto, não foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública, pelo comando da intervenção no Rio nem pela Polícia Militar do Estado do Rio. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.