Vasco arranca empate com o Racing, mas segue em situação difícil na Libertadores

26/04/2018 | 23:26



O Vasco recebeu o Racing nesta quinta-feira em São Januário e, mesmo com um jogador a menos durante boa parte do confronto, arrancou o empate por 1 a 1. A raça e a determinação demonstrada pelo time carioca em campo arrancaram aplausos da torcida após o apito final, mas não impediram que a situação na Libertadores ficasse ainda mais complicada.

Depois de uma exibição para esquecer na primeira etapa, em que levou o gol do jovem Lautaro Martínez - seu quinto nesta Libertadores, todos contra brasileiros -, o Vasco tirou forças de onde não se esperava no segundo tempo. Desábato foi expulso aos dez minutos e, mesmo assim, o time carioca pressionou um adversário superior até encontrar o empate com Wagner, já aos 36.

O resultado mantém o Vasco na lanterna do Grupo E, com dois pontos, precisando vencer suas últimas duas partidas para seguir sonhando com uma vaga. Na quarta que vem, recebe o Cruzeiro, segundo colocado com cinco pontos, em jogo fundamental para ambos. Já o Racing lidera a chave, com oito pontos, e encaminhou a classificação mesmo com o empate.

O jogo começou com um desenho bem definido. Mesmo muito superior tecnicamente, o Racing não estava disposto a arriscar e esperava o Vasco para sair nos contra-ataques. Só que os donos da casa não mostravam criatividade suficiente para incomodar o adversário, o que fez com que o tempo se arrastasse sem qualquer emoção.

Donatti tentou de falta, Ríos de cabeça, mas a primeira boa chance saiu depois da primeira meia hora. E foi fatal. Aos 31, o Racing escapou em rápido contragolpe pela direita. Centurión arrancou, foi cortando para o meio e achou ótima enfiada para Lautaro Martínez. O jovem atacante falhou na primeira tentativa e parou em Martín Silva, mas deu sorte porque o rebote voltou nos seus pés. Aí, foi só empurrar para a rede.

Momentos depois do gol, os torcedores argentinos entraram em conflito com a polícia carioca, os jogadores deixaram o gramado para pedir calma e o duelo foi paralisado. Somente depois de quase cinco minutos, as borrachadas e o spray de pimenta deram lugar novamente ao futebol.

Mas nada dava certo para o Vasco, e quem levou perigo pela última vez antes do intervalo foi o Racing, em cobrança de falta ensaiada que Lisandro López finalizou rente à trave.

Vaiado na saída para os vestiários, o Vasco voltou diferente para a etapa final e quase marcou com um minuto, quando Werley aproveitou saída errada de Musso e cabeceou por cima. Aos nove, Pikachu cobrou falta pela esquerda, o goleiro se atrapalhou de novo, a bola bateu em Soto e saiu rente à trave.

O time carioca crescia e o Racing se retraía cada vez mais. Mas aí, Martín Silva saiu jogando errado, Lautaro Martínez ficou com a bola e sofreu falta de Desábato, que recebeu o segundo amarelo e foi expulso. Com um a menos, o Vasco quase sofreu o segundo já na sequência. Lisandro López fez grande jogada pela esquerda, a bola passou por Lautaro e chegou a Donatti, que bateu rente ao travessão.

Zé Ricardo fez o que podia, lançou o Vasco ao ataque com a entrada de Riascos na vaga de Wellington, mas as tentativas eram desorganizadas. Para piorar, o contragolpe do Racing estava armado e quase definiu a partida aos 31. Lisandro López deu ótima enfiada para Lautaro Martínez, que parou em Martín Silva.

Teria que ser na base da raça, e foi assim que o gol do empate saiu. Aos 36 minutos, Ríos recebeu pela direita na área e finalizou firme. Musso espalmou, mas a sobra ficou com Wagner, que empurrou para a rede. Mesmo com um a menos, o time carioca embalou, foi para cima com o apoio da torcida e quase virou com Pikachu aos 42. Musso, desta vez, fez grande defesa.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 X 1 RACING

VASCO - Martín Silva; Yago Pikachu, Werley, Paulão e Henrique; Wellington (Riascos), Desábato, Thiago Galhardo (Fabrício), Wagner e Rildo (Bruno Silva); Andrés Ríos. Técnico: Zé Ricardo.

RACING - Musso; Saravia, Sigali (Miguel Barbieri), Donatti e Soto; Nery Domínguez, Diego González e Neri Cardozo (Zaracho); Centurión, Lautaro Martínez e Lisandro López (Mansilla). Técnico: Eduardo Coudet.

GOLS - Lautaro Martínez, aos 31 minutos do primeiro tempo. Wagner, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Diego Haro (Fifa/Peru).

CARTÕES AMARELOS - Henrique, Werley (Vasco); Neri Cardozo, Miguel Barbieri, Soto, Zaracho (Racing).

CARTÃO VERMELHO - Desábato (Vasco).

RENDA - R$ 596.528,35.

PÚBLICO - 9.911 pagantes (10.379 presentes).

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio (RJ).