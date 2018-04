Cúpula entre líderes das Coreias tem início

26/04/2018 | 23:13



O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou por volta das 21h30 (de Brasília) à zona desmilitarizada na fronteira com a Coreia do Sul para o encontro com o líder do país vizinho, Moon Jae-in.

Durante a cerimônia, que é transmitida ao vivo pelos principais canais de notícia do mundo, os dois apertaram as mãos e tiveram uma breve conversa.

Este é o terceiro encontro entre líderes das duas Coreias.

O primeiro, em junho de 2000, foi entre Kim Jong-il, pai do atual ditador norte-coreano, e o então presidente sul-coreano, Kim Dae-jung.

No segundo encontro, em outubro de 2007, Kim Jong-il se reuniu com o então líder sul-coreano, Roh Moo-hyun, que é o mentor político de Moon.