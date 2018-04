Praticidade na telinha

Nilton Valentim



27/04/2018 | 07:59



Aplicativos para celular oferecem os mais variados serviços. E os caminhoneiros também contam com uma plataforma on-line para obter cargas e para uma infinidade de outros serviços.

Trata-se do TruckPad, lançado em 2013, pelo empresário Carlos Mira, para auxiliar os motoristas no dia a dia. O app fornece informações referentes ao seu trabalho (checar rotas, custos de viagem e notícias do setor), além de realizar tarefas como pagar boletos bancários.

Após baixar o aplicativo no smartphone, o motorista se cadastra e informa seus dados básicos, as características de seu caminhão, cursos que possui, entre outros. Na outra ponta, as empresas que necessitam de um transporte de carga também têm suas necessidades listadas no ambiente digital, mas em versão para computadores. Assim, o sistema conecta as demandas de serviço com os motoristas disponíveis.

Por trás existe todo um trabalho de algoritmo com o perfil e histórico do caminhoneiro para recomendar as ofertas de carga, acompanhar localização, e até a possibilidade de um chat para comunicação com o caminhoneiro durante o trajeto. O TruckPad disponibiliza uma sala de embarque no terminal de cargas na intersecção das rodovias Fernão Dias e Dutra para orientar e dar treinamentos.

As vantagens para ambos os usuários são muitas, com destaque para a economia de tempo e dinheiro. Na prática, os caminhoneiros ganham 50% a mais ao usar o aplicativo, já que ele elimina o agenciador de cargas e os gastos à procura de um frete. E as empresas conseguem reduzir em até 30% os seus custos. da Redação