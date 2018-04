Todo dia nessa estrada

Nilton Valentim



27/04/2018 | 07:57



Embora cada vez mais em desuso, as frases em para-choques de caminhões ainda dão bons debates para variados assuntos, pois a maioria reflete jeito de ser de categoria profissional antes rotulada de ‘dona do asfalto’. Motoristas que sofrem com a distância da família, com eventualidades das estradas que serpenteiam o País e com dia a dia bem mais próximo da solidão. Ainda bem que esse perfil não é lei, haja vista que atualmente a profissão de caminhoneiro pode contar com muito mais tecnologia, organização e segurança.

A equipe de reportagem acompanhou em uma manhã motoristas em transportadora de veículos em São Bernardo, a Transauto, de cegonheiras, e pôde sentir as dificuldades tanto em trechos urbanos quanto em estradas, em um Mercedes-Benz Axor 2041 cara chata, com motor de 360 cavalos, 22,4 metros de comprimento, 4,63 metros de altura e 820 litros no tanque. Seguia a Montes Claros, em Minas Gerais. A frase para ilustrar essa experiência é ‘tudo que você usa já esteve em um caminhão’, seja ele cavalinho trucado, toco, bicudo, cara chata ou tantas outras denominações. São de 30 a 35 saídas por dia, transportando de dez a 11 veículos.

‘Andam devagar para não fazer chorar quem deixaram sorrindo’, principamente nas adversidades, que vão desde copas de árvores que invadem a pista de rolamento a buracos, desníveis, vias estreitas, curvas sinuosas até a violência. Bom preparo físico é exigido. A atenção nos retrovisores e à sinalização é constante. “Além da nossa marca que eles carregam (transportadora), é o nome da própria montadora, porque o cliente comprou o carro zero-quilômetro e ele quer receber o veículo intacto”, diz Cleiton de Oliveira Santos Rodrigues, 39 anos, encarregado na transportadora.

Ele explica que para carregar o caminhão cegonha leva-se em média 40 minutos. Nesse dia haviam sido “faturados” 136 carros da Volkswagem. Para ele, entregar o carro ao cliente, provavelmente sonho da vida toda, é como se sentir o Papai Noel. “A sensação é maravilhosa. Muitas vezes o próprio dono do carro, em cidade pequena, vê a carreta chegando e vai esperar na concessionária.”

Os veículos vêm das montadoras trazidos pelas carretas, que os transportarão às concessionárias, em todas as partes do Brasil. Até a menor cidadezinha vai ter uma pessoa para receber o caminhoneiro e conduzi-lo até a concessionária.

Para o motorista Geraldo Alves Pereira, 51 anos, ‘caminhoneiro não é mágico, mas vive no ‘truck (truque – mágica)’’, porque a entrega tem de ser feita “independentemente das condições”. “Corremos riscos e são constantes. Já fui ameaçado, já percebi intenção de assalto, já estive em áreas de risco bem notável, estrada sinuosa, árvores caídas. A nossa grande responsabilidade é entregar o veículo da mesma forma que ele saiu da montadora.”

Sobre tema que volta e meia retorna ao debate, a terceirização, Geraldo diz não temer. “É assunto que volta ao debate por empresas especuladoras, grupos aventureiros, que não têm raiz nesse tipo de transporte, não têm formação, equipamentos nem quadro de pessoas.”

Sandro Marques, 45 anos, é motorista e a frase que se encaixa em seu perfil é ‘nem é por fama, ou obrigação, é amor à profissão’. “Decidi virar carreteiro porque me apaixonei. Desde criança brinco de carrinho. A paixão fala mais alto do que a necessidade. A gente passa 15, 20 dias fora de casa, mas vale a pena. E a cada dia a gente vai adquirindo mais carinho, mais amor, mais determinação.”

Ele diz que o maior período longe de casa foi de 45 dias. Segundo ele, ‘para comprar caminhão e usar sutiã precisa ter peito’ e, questionado se mudaria de profissão, é enfático. “Com certeza, se tivesse de começar tudo de novo eu começaria como carreteiro mesmo. A gente carrega bebês. Esses carros são nossos bebês.