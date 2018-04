Tecnologia pesada

Nilton Valentim



27/04/2018 | 07:55



Se tiver vontade, o motorista do Actros 2651, da Mercedes-Benz, pode até trabalhar de terno e gravata. Sem exagero, o bruto oferece conforto e tecnologia que mais se assemelham a carros usados por executivos. Direção hidráulica, ar-condicionado, câmbio automatizado (com 12 marchas), piloto automático inteligente e uma série de sensores que mostram até se o veículo está invadindo a faixa de rolamento à esquerda ou à direita.

Com tantos equipamentos a bordo, fica fácil rodar levando quase 50 toneladas de carga. E só uma olhada pelo retrovisor para lembrar que tem uma carreta enorme lá atrás.

No motorzão, 510 cavalos à disposição do condutor. Potência de sobra para encarar o trabalho bruto em estradas de asfalto e também em condições off-road, como, por exemplo, na colheita da cana-de-açúcar.

No painel, além dos marcadores de velocidade, informações como pressão da turbina, tempo de viagem e consumo em marcha lenta, contagem de tempo de cada faixa de rotação, consumo em litros e alerta de velocidade. E, se for um condutor poliglota, pode optar por configurar em inglês, espanhol, alemão ou em árabe.

O piloto automático do Actros é formatado para que o pesado ande da melhor forma e com a máxima economia de combustível. Assim, se o sistema reconhece, os sensores dimensionam a quantidade de carga e as condições de pista (subida ou descida) para encontrar o torque e potência ideais para o motor. Em declive, por exemplo, ao invés de acelerar, ele libera o caminhão, em uma espécie de ‘banguela’ eletrônica, para diminuir o consumo.

No quesito segurança, o bruto também dá show. Com o toque em uma pequena alavanca, o condutor programa a distância que o veículo deve manter com o carro da frente. Ao atingir a distância, ele emite sinal sonoro e reduz automaticamente a velocidade, podendo até parar para evitar a colisão.

Além de tudo isso, a cabine ainda tem geladeira, cama, TV e sistema de som. Para finalizar, o condutor ainda conta com banco confortável, com 12 posições de regulagem, sensor de chuva e acionamento das luzes.