Demanda do asfalto

Nilton Valentim



27/04/2018 | 07:52



A Ford ouviu a opinião dos transportadores para desenvolver o Cargo Power 2431 6 x 2. O trucado estradeiro é um modelo médio, com peso bruto total de 24 toneladas, equipado com o novo motor Cummins ISB 6.7, de 306 cv e conta com a opção de transmissão manual ou automatizada Torqshift.

O caminhão traz também aprimoramentos no cardã, no eixo traseiro e na embreagem, reforçados para trabalhar com o torque maior do motor. Ele é resultado de um projeto de engenharia que privilegia não só a durabilidade e versatilidade de aplicações, mas principalmente o custo-benefício para o cliente. Na prática, resulta em maior agilidade nas retomadas e segurança nas ultrapassagens, que aumentam a produtividade das viagens com a mesma eficiência no consumo de combustível.

Como oferta de lançamento, a Ford vai vender as primeiras 500 unidades do novo trucado de 306 cv pelo mesmo preço do modelo de 290 cv.

O Cargo Power 2431 é produzido nas versões com transmissão manual de nove marchas ou automatizada Torqshift de dez marchas. Ele foi desenvolvido a partir de pesquisa com transportadores nas principais rotas do Brasil, aprimorando as características que eles mais buscam no desempenho do veículo.

Seu projeto é resultado de dois anos de trabalho e 400 mil quilômetros de testes de desenvolvimento e durabilidade, tanto no Brasil como em regiões de altitude da América do Sul.

O novo motor ISB 6.7, com 306 cv e torque de 1.100 Nm, é o mais potente do mercado na faixa de sete litros e utiliza tecnologia avançada para oferecer torque elevado já em baixa rotação, disponível numa faixa ampla de 1.100 a 1.900 rpm. Com isso, garante maior agilidade nas retomadas e segurança nas ultrapassagens, com consumo igual ou menor que os modelos concorrentes.

Outra vantagem do novo motor é o sistema de tratamento de emissões. Além de favorecer o desempenho e a durabilidade do motor, ele tem maior tolerância à variabilidade do combustível.

O Cargo Power vem de fábrica com o sistema de telemetria Fordtrac ativado, que inclui funções de monitoramento e segurança, e contará futuramente com uma central de monitoramento para acompanhar o veículo em tempo real com equipe de apoio técnico.

O Cargo Power 2431 é o carro-chefe da nova linha de médios e pesados da Ford, composta por seis modelos equipados com o motor de 306 cv e capacidade de 17 a 31 toneladas de peso bruto total, com tração 4 x 2, 6 x 2, 6 x 4 e o inédito 8 x 2, que será apresentado em breve. (das Agências)