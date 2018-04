Simeone diz que jogadores do Atlético são 'heróis' após empate com um a menos

26/04/2018 | 21:37



O Atlético de Madrid viajou para Londres para iniciar as semifinais da Liga Europa com o Arsenal, e quase se deu mal nesta quinta-feira. Depois de perder Vrsaljko, expulso, antes dos dez minutos, o time espanhol viu o adversário sair na frente no segundo tempo. Pressionados, os visitantes responderam em um raro ataque, com o gol de Griezmann, que selou o empate por 1 a 1.

O técnico Diego Simeone não escondeu a alegria e o orgulho pela forma como seus comandados atuaram. "Estes jogadores do Atlético de Madrid são heróis. Sabem o quão difícil é defender? O futebol é para jogar, mas quem defende precisa fazer isso por 80 e muitos minutos", declarou.

O próprio Simeone foi expulso também nos primeiros minutos após reclamar ostensivamente da arbitragem. O treinador foi flagrado xingando claramente o juiz do confronto, mas tentou contemporizar após o apito final.

"Os árbitros trabalham com pulsação alta. Diante da minha primeira reclamação por um cartão amarelo, que pensei que correspondia a um jogador do Arsenal, acabei expulso", comentou sobre o lance.

Do outro lado, a decepção ficou evidente nas palavras de Arsène Wenger, afinal, o Arsenal terá que vencer na volta, quinta que vem, em Madrid, ou empatar por um placar superior a 1 a 1 se quiser ir à final. "Só podemos culpar a nós mesmos", considerou.