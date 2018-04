Kim Kardashian defende Kanye West após ele elogiar Donald Trump

26/04/2018 | 21:01



Na última quarta-feira, 25, Kanye West fez uma série de tuítes elogiando o presidente americano Donald Trump. Ele publicou fotos usando o boné com a frase "Make America Great Again", slogan do presidente, e disse que ele é seu "irmão". Entretanto, suas opiniões geraram críticas e internautas disseram que essa atitude era fruto de problemas mentais.

"Você não tem de concordar com Trump, mas não pode me fazer não amá-lo. Nós dois temos energia de dragão. Ele é meu irmão. Eu amo todo mundo. Eu não concordo com tudo o que qualquer pessoa faz. É isso que nos torna indivíduos. E nós temos o direito de ter um pensamento independente", tuitou West.

Após as críticas sobre um possível colapso mental, Kim Kardashian, sua mulher, saiu em defesa do marido, também no Twitter. "Para a mídia tentando demonizar meu marido, seus comentários sobre Kanye estão errados e seus tuítes que indicam que ele possa ter um distúrbio são realmente assustadores. Tão rápidos em rotulá-lo como tendo problemas mentais apenas por ele ser ele mesmo, não é justo", disse Kim.

Ela então citou que Kanye se afastou de alguns parceiros de negócios, o que já havia sido motivo para especular problemas. "Ele é um pensador livre, isso não é permitido na América? Porque algumas das ideias dele diferem das de vocês, vocês tem de jogá-lo na categoria de problemático mental? Não é justo. Na verdade, ele está fora do fundo do poço quando está sendo ele mesmo, o que é muito expressivo", continuou a empresária.

"A maioria das pessoas (incluindo eu mesma) tem opiniões e sentimentos diferentes. Mas essa é a opinião dele. Eu acredito que as pessoas são capazes de ter suas próprias opiniões, mesmo sendo diferentes das minhas. Kanye nunca vai querer competir na corrida da opinião mais popular, e nós sabemos disso, e é por isso que eu o amo e o respeito. Kanye está a frente de seu tempo", disse, e ressaltou que "saúde mental não é piada".