Johnny Massaro se retrata após comentário considerado machista

26/04/2018 | 20:54



Após ter comentado, em tom de aprovação, em uma postagem feita pelo ator Caio Blat e considerada machista por parte de seus seguidores, o ator Johnny Massaro, um dos protagonistas de Deus Salve o Rei, deu o seu lado da situação e se retratou em seu próprio perfil nesta quinta-feira, 26.

Na ocasião, Caio publicou uma foto ao lado de uma mulher com uma camisa escrito: "Bruta, não. Mal domada". Johnny postou alguns risos em caixa alta e a frase "Te venero" ao amigo, o que não foi visto com bons olhos por parte de seus fãs.

"Decidi não me esconder atrás do medo de ser mal interpretado. A gente sabe quem é a vítima nessa história e não possuo nem quero assumir esse papel. Tenho profundo respeito pela luta feminista", começou.

Em seguida, o ator ressaltou que conversou com sua amiga Carolínie Figueiredo, que também estava envolvida nos comentários da conversa: "Ela me clareou esse caminho e disse: 'É muito difícil quando a gente busca ser coerente e viver em verdade e, de repente, cai do cavalo'. Mas ninguém está imune. Não é?"

"De repente, você passa a ser tudo aquilo que luta para não ser. Ao mesmo tempo, não. [...] Não tenho controle sobre o que pensam de mim - o fato de estar em exposição pode deixar as coisas maiores - e, por isso, preciso jogar ainda mais atenção sobre minha ações, pensamentos e palavras", prosseguiu.

Em seguida, encerrou seu pensamento: "Fui incoerente com um comentário. Caí do cavalo? Yep! Isso pode me tornar o que você acha que eu sou, beleza. Mas não define quem eu sou. Depois de uma cerimônia, dia desses, um irmão compartilhou o seguinte ensinamento: 'É melhor trocar o julgamento pelo entendimento'. Parece ser uma boa bandeira."