Curry treina normalmente e deve reforçar o Warriors contra o Pelicans no sábado

26/04/2018 | 19:58



Stephen Curry voltou aos treinos no Golden State Warriors e deve estar em quadra normalmente no fim de semana. A ótima notícia para o técnico Steve Kerr e os fãs da equipe foi dada nesta quinta-feira, dois dias antes de o Warriors entrar em quadra para iniciar as semifinais da Conferência Oeste com o New Orleans Pelicans, em Oakland.

Curry não atua desde o dia 23 de março. Na ocasião, o armador voltava às quadras após seis partidas de ausência por uma lesão no tornozelo, mas no terceiro período do confronto com o Atlanta Hawks, o pivô JaVale McGee caiu sobre sua perna esquerda, gerando a lesão no joelho.

Desde então, Curry vinha realizando trabalho de reabilitação. Ele inclusive foi desfalque na primeira rodada dos playoffs, mas o Warriors não sentiu tanto a falta de seu astro. Sem maiores dificuldades, despachou o San Antonio Spurs por 4 a 1 na série melhor de 7.

Agora, a tendência é que Kerr tenha o armador para toda a série contra o Pelicans. O treinador tratou Curry como "questionável" para este sábado, mas o jogador deve treinar normalmente nesta sexta e estar em quadra para o Jogo 1 da série que definirá um dos finalistas do Oeste.