SPFW doa 10 mil peças de roupas para moradores de rua de São Paulo

26/04/2018 | 19:08



Nesta quinta, 26, último dia da São Paulo Fashion Week 45, ocorreu a cerimônia que oficializou a parceria entre a Norfil, empresa especialista em fios de algodão no Brasil, e a São Paulo Fashion Week. Com apoio da Prefeitura de São Paulo, a companhia do mercado têxtil irá doar 10 mil peças de roupas para instituições que abrigam moradores de rua em São Paulo.

"As ativações na SPFW contemplam mostrar ser possível manter o nível de produção, eficiência, qualidade e tecnologia em paralelo com atitudes ?positivas? que propiciem um futuro melhor para as pessoas e para o planeta que vivemos", disse o diretor comercial da Norfil, Ariel Horovitz.