Com apenas 20% da visão, Micaella Santos se destaca nas passarelas da SPFW

26/04/2018 | 17:43



Estreante nas passarelas paulistanas, Micaella Santos, a Mika, é um dos destaques desta São Paulo Fashion Week, tendo desfilado para marcas como Salinas, Lenny Niemeyer e Apartamento 03. Ela tem 19 anos, 1,78 de altura, olhos e cabelos pretos e apenas 20% da visão.

"Eu lido com isso como uma prova de vida. Claro que tenho minhas limitações, mas minha doença nunca me impediu de nada", diz. Mika possui ceratocone, condição em que a córnea se curva para fora. A doença é considerada rara e atinge menos de 150 mil pessoas no Brasil.

O tratamento é feito com uma lente de contato especial, chamada lente escleral, que é usada por Mika ("não enxergo 100%, mas minha vida melhorou muito). A cura só é possível com o transplante de córnea.

"Sempre tive muita dificuldade de enxergar, mas para mim era normal, porque não sabia como era ver bem", conta. Aos 11 anos, ela começou a usar óculos porque foi diagnosticada erroneamente com astigmatismo. Só aos 16, quando já tinha começado na carreira de modelo - ela foi descoberta em um concurso em sua cidade, Boquim, Sergipe -, que descobriu que tinha menos de 20% da visão por causa de sua doença e começou a usar as lentes.

"Eu evitava sair a noite, sempre caía, não conseguia nem subir e descer escadas. Me atrapalhava muito nos castings, principalmente quando o fotógrafo me mostrava a referência de alguma foto e eu não enxergava. Mas sempre dei um jeito", explica Mika. "Meu sonho é servir como inspiração para alguém", finaliza.