Lauren Cohan não havia confirmado presença em The Walking Dead para fazer melhores negociações

26/04/2018 | 17:11



Lauren Cohan retornará ao The Walking Dead! De acordo com a People, a notícia foi divulgada na CinemaCon que rolou em Las Vegas. O que já tinha sido noticiado é que a atriz teria ficado no aguardo ao tentar negociar seu contrato, enquanto os atores Andrew Lincoln e Norman Reedus já teriam confirmado a presença na nona temporada do seriado.

Durante o evento, a atriz confirmou que estará de volta para as telinhas da história de zumbi:

- Eu estou voltando! Tem muito mais para contar sobre a Maggie!

Além disso, Lauren também respondeu ao ser questionada sobre o que esperar do seriado:

- Você sabe que não podemos falar sobre isso, mas está vindo coisa boa!