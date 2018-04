Isabella Santoni adianta o que acontece com sua personagem em Orgulho e Paixão

26/04/2018 | 17:11



Isabella Santoni tem dado o que falar com a Charlotte de Orgulho e Paixão. E durante os desfiles da São Paulo Fashion Week desta quinta-feira, dia 26, a atriz conversou com a imprensa contando que está muito feliz com a entrada na novela e falou um pouco sobre que acha de sua personagem:

- Para mim ela é o feminino maduro. Mesmo tão nova, ela tem uma casca grossa porque é uma mulher fora do padrão. A novela se passa em 1910 e ela transou antes do casamento, então isso já a coloca em outro lugar. Ela teve uma desilusão amorosa muito cedo, e por ter tido que lidar com tudo sozinha, acabou virando mulher de fato.

Isabella já deu até uma prévia do que podemos esperar da personagem, e revelou adorar o casal principal feito por Thiago Lacerda e Nathalia Dill:

- Ela voltou para o Brasil por causa do irmão e vai ajudar o casal protagonista que está fazendo o maior sucesso, eu mesma sou super fã dos dois. Ela vem com um espírito de sororidade em relação às mulheres porque o Uirapuru, personagem do Bruno Ginssoni que tirou a virgindade dela, fez o mesmo com diversas outras, então ela vai tentar fazer justiça.

Ela ainda contou que está adorando todo o carinho de seus fãs.

- Está sendo muito gostoso receber de volta o carinho do público. Agora eu sempre estou online falando no Twitter e fiquei surpresa porque meus fãs têm uma força que eu nem imagino que eles têm. Fiquei um bom tempo sem entrar no Twitter e eles foram lá e me colocaram no trends, tenho que retribuir esse carinho. Então sempre que eu posso, faço isso.

Quanto ao estilo, a atriz contou que no dia a dia ela mesma escolhe seus looks, mas sempre que vai a um evento, ela tem uma assessoria que a ajuda com opções.

- É complicado de a gente ter tempo para pesquisar ideias, então mãe ajuda, stylist ajuda e por aí vai.