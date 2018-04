Débora Nascimento se manifesta pela primeira vez após o nascimento de Bella

26/04/2018 | 17:11



Débora Nascimento deu à luz sua primeira filha com o ator José Loreto no dia 14 de abril. Desde então, a atriz estava distante das redes sociais. O casal não publicou nenhuma foto da pequena Bella até o momento, sendo que os únicos fatos compartilhados foram duas fotos do parto de Débora, publicadas por Loreto.

Mas a atriz voltou a aparecer nas redes com uma foto que não poderia ser mais fofa. Em seu Insta Stories, ela compartilhou um copo de água de coco com os dizeres: Para o meu amor - e o desenho de um bonequinho sorridente segurando uma flor.

Débora então explicou que o autor da arte era seu marido:

Ele desenha em copos com água de coco pra me lembrar que a vida é leve.

Muito fofo, né?