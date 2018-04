Elenco de O Outro Lado fala sobre afastamento de Thiago Fragoso: - Diretor parou o set para falar que ele está bem

26/04/2018 | 17:11



Desde que foi noticiado que Thiago Fragoso está com um problema de saúde, tendo retirado um nódulo dos rins, todos estão comovidos com a situação do ator e procurando informações sobre o estado de saúde do intérprete de Patrick em O Outro Lado do Paraíso.

Pois no elenco da novela da Globo não é diferente. Em entrevista ao TV Fama!, parte dos atores contou como ficou sabendo do ocorrido:

- A gente não sabia também. A gente começou a receber alguns adendos nas cenas em que ele estava sem ele. E foi um susto. A mesma notícia que vocês tiveram a gente também teve, revelou Patrícia Elizardo.

Giovana Cordeiro também contou como está o clima entre os atores:

- A gente conversa muito nos grupos de WhatsApp que a gente tem. O diretor parou o set de filmagens no dia que soube para avisar que ele estava bem. A novela como um todo se uniu. E com certeza essa energia positiva chegou até ele.

Ela ainda acrescentou como devem rolar as coisas daqui pra frente:

- A gente ficou preocupada com ele de início, lógico, porque ele é uma pessoa muito querida. Mas a gente já soube que foi tudo bem e que ele deve voltar em breve para terminar a novela ao nosso lado.

Além disso, o ator ainda aproveitou para postar uma foto, com o seu filho em seu colo, filosofando:

Das coisas que provam que a vida é linda...#amor #chamego

Que ele melhor logo!