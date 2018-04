Dise de São Bernardo apreende cerca de 300 kg de maconha em São Paulo

Do Diário OnLine



A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de São Bernardo apreendeu 315,29 kg de maconha distribuídos em 298 tijolos na noite da última quarta-feira (25), em Pinheiros, na Capital. Um homem foi preso.

As autoridades receberam denúncia anônima informando que galpão localizado na Rua Eugênio de Medeiros era usado para o armazenamento de entorpecentes. Os policiais civis passaram, então, a monitorar as atividades no local

Em dado momento, eles observaram um homem entrando no galpão com um Citröen C4 prata. Em seguida, o portão foi aberto por outro homem, o que serviu de oportunidade para que os policiais se aproximassem e entrasem. O rapaz conseguiu fugir.

Já no interior do galpão, os policias detiveram o primeiro homem, que estava ao lado os tijolos de maconha. O veículo e um aparelho celular também foram apreendidos.